Quest’anno siamo alla ventunesima stagione. Il programma è ricco e variegato e prevede la presenza di grandi Maestri della musica organistica.

Gli appuntamenti toccano diversi centri. Da Pescara si percorre tutto l’Abruzzo specie dei borghi: in provicia di Pescara, San Valentino in AC, Turrivalignani e Scafa; nell’aquilano, Rocca di Cambio, Ortona dei Marsi, Celano, Rocca di Mezzo e Ovindoli; in provincia di Chieti, Vasto, Paglieta e Casalbordino; in quella teramana, Montepagano, Pineto, Roseto. Insomma, tutto il territorio regionale è stato attraversato dalla buona musica.

Particolarmente, a San Valentino in Abruzzo Citeriore, dopo il meraviglioso concerto del 1 maggio in occasione dell’inaugurazione dell’organo di Antonio Domenico Rossi del 1775 restaurato e l’esecuzione dei fratelli Padoin nel concerto per organo e flauto in duomo, sono in programma due appuntamenti importanti.

Il primo, giovedì 1 agosto prossimo, alle ore 21,15, l’organista Renzo Bortolot proporrà musiche di Händel, Eberlin, W.F. Bach, C.P.E. Bach, Haydin, Mozart e Beethoven. Bortolot, diplomato presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro, in organo e composizione organistica e in Musica corale e direzione di coro, svolge attività didattica e concertistica – come organista, sia in veste di solista che di accompagnatore – in varie località italiane e all'estero.

L’altro appuntamento di grande fascino è previsto domenica 11 agosto, sempre alle ore 21.15, nel duome sanvaletinese con il soprano Maria Cristina Fina e l’organista Francesco Scarcella. Propongono musiche di Vivaldi, G.F. Haendel, Anonimo gallipolino, Mercadante, Bellini e Mozart.







Il Maestro Scarcella è organista, compositore, direttore di coro ed esperto di strumentazione per banda, clavicembalista, direttore d’orchestra e compositore. I suoi numerosi titoli accademici corrispondono alle effettive capacità che lo rendono straordinario nel panorama musicale.

Si occupa della riscoperta e salvaguardia del patrimonio organario della Puglia, nonché del repertorio organistico, promuovendone il restauro, la revisione, la progettazione di nuovi organi e la divulgazione concertistica. È ispettore onorario MiBAC per gli organi storici presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Maria Cristina Fina, soprano lirico leccese, vanta esperienze in teatro in Italia e all’estero, riscuotendo consensi unanimi ovunque, nonché un’intensa attività concertistica, distinguendosi anche nel repertorio sacro.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della buona musica e del bel canto che eleva lo spirito e rinfranca il cuore.