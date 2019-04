Da rimarcare la meticolosa organizzazione della Ciclistica L’Aquila Angelo Picco che ogni anno allestisce con perizia questa manifestazione nella quale gli atleti e gli accompagnatori possono trovare il contesto ideale per essere protagonisti e trascorrere una serena festività del 1°maggio in ricordo di un grande amico ed appassionato della mountain bike come Angelo Picco il cui nome è ben messo in mostra nella scuola di ciclismo fuoristrada per bambini che si trova a Coppito (AQ).

Quello di Arischia è il percorso classico in sterrato di 11 chilometri da ripetere tre volte (più un tratto di lancio di 1 chilometro) con due single track sia a salire che a scendere.

Per tutti i partecipanti ritrovo alle 8:00 ad Arischia in via Ciavola, partenza alle 10:00 da via Monte Stabbiata, arrivo a Fontana degli Archi.