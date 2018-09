Il servizio sarà interrotto dalle 14.00 alle 17.00. I quartieri interessati sono : Civitanova, Borgo, Sacca, Lancianovecchia e piazza Plebiscito insieme alle contrade di Sant'Egidio, Santa Liberata, San Iorio, Sabbioni, Santa Maria dei Mesi.

Chiusura oggi, 10 settembre, anche per Castel Frentano, a subire il disagio della mancanza d'acqua per alcune ore, dalle 10.00 alle 13.00 saranno i residenti di via Nazionale, via Tinari e via del Buon Consiglio.

I tecnici della Sasi, assicurano che il servizio sarà ripristinato entro l'orario stabilito.