All'interno del furgone di proprietà dell'uomo, trovato dai militari parcheggiato in modo sospetto presso il Lungo Fiume Sud, all'altezza del rimessaggio di barche "Il Gabbiano", i militari hanno trovato merce per un valore di oltre 10mila euro. Si tratta di due motori fuoribordo per barca; un serbatoio di benzina per barca; un' ancora da barca; un sistema GPS nautico; attrezzatura varia per la navigazione, il tutto asportato proprio nel corso della notte da alcune barche ormeggiate nel rimessaggio dove è stato trovato il suo mezzo.La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del rimessaggio