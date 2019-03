L'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano organizza per oggi martedì 5 marzo, il "Carnevale in centro storico" con una serie di iniziative che animeranno il Carnevale per grandi e soprattutto, piccini. Alle ore 16 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini e ragazzi dal titolo “Il piccolo calzolaio”, a cura dell’Associazione culturale Favole in Valigia, nella Sala d'Onore della Casa di Conversazione. Seconda replica in programma alle ore 17.30. Lo spettacolo avrà una durata di un'ora circa. Alle 16 e alle 17.30 partiranno i gruppi per la passeggiata culturale nel quartiere Lancianovecchio per bambini e famiglie, con partenza dalla Casa di Conversazione e itinerario via dei Frentani, Torre di San Giovanni, piazza San Lorenzo, Chiesa di Sant'Agostino, Chiesa e Cripta di San Biagio e Porta San Biagio a cura dell'Associazione culturale Amici di Lancianovecchia. Ci sarà anche una merenda organizzata dalla Bottega del Viaggiatore Errante in via dei Frentani 33. Alle 19 tutti in in Piazza Plebiscito per il grande sparo del Carnevale a cura di Lanci Fireworks. A seguire, alle ore 19.30, nel portico di Corso Roma spettacolo di bolle di sapone giganti del Mago Ivano, a cura di MassiPiada, Circolo del Caffè e Libreria Regina Pacis. Tutte gli eventi sono gratuiti.



"Invitiamo tutti i bambini e le bambine di Lanciano e non solo a festeggiare tutti insieme il Carnevale, rigorosamente in maschera, nel cuore del bellissimo centro storico della nostra città. Ci aspetta un Carnevale molto bello tra spettacoli teatrali e pirotecnici, meraviglie storico-architettoniche da scoprire e tanto divertimento da condividere con i nostri piccoli concittadini, anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni e delle attività commerciali coinvolte", dichiara l'Assessore alla Cultura Marusca Miscia.