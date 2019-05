" Una campagna elettorale che ha avvicinato numerosi nuovi sostenitori che hanno portato a un rafforzamento del partito. - continua l'esponente del partito della Meloni in Abruzzo - Il confronto con le precedenti tornate elettorali mette in evidenza che Fratelli d’Italia ha ampliato il consenso rispetto alle elezioni regionali dello scorso mese di febbraio e ha guadagnato ben due punti percentuali sulle elezioni politiche dello scorso anno. In diverse zone d’Abruzzo è stato anche superato il 10% dei voti. Tutto questo - continua Sigismondi - conferma il buon lavoro che la classe dirigente di Fratelli d’Italia sta portando avanti sul territorio delle quattro province abruzzesi e testimonia l’apprezzamento dei cittadini abruzzesi nei confronti del lavoro quotidiano che il Presidente della Regione, Marco Marsilio, la sua Giunta e i suoi Consiglieri stanno effettuando per ridare all’Abruzzo quel ruolo che merita sia nel panorama nazionale sia in quello europeo”.