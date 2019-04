Il Comune di Vasto insieme all’azienda responsabile del servizio di igiene urbana – Pulchra Ambiente – , nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale rivolte alla cittadinanza per la promozione del nuovo servizio di raccolta differenziata , ha previsto un’iniziativa di educazione ambientale per gli studenti della scuola primaria .





Un attore in costume, nei panni di Capitan Eco – il pirata amico dell’Ambiente www.capitaneco.it - in una serie di incontri di animazione ed educazione ambientale intratterrà gli studenti con un intervento capace di coniugare didattica e divertimento, spiegando loro l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. Gli incontri, iniziati ieri presso la scuola primaria “Martella”, coinvolgono gruppi di classi in uno spazio idoneo ad ospitare gli studenti. “L’obiettivo - ha spiegato l’assessore alle politiche Ambientali, Paola Cianci - è coinvolgere in maniera divertente i più piccoli sul tema della salvaguardia dell’Ambiente, con l’auspicio di far percepire l’importanza di fare la raccolta differenziata all’interno del proprio contesto familiare, favorendo dunque il successo dell’iniziativa in atto”.