L'Amministrazione provinciale di Chieti ha presentato in mattinata nell' ambito di una conferenza stampa il programma degli interventi per la viabilita' 2018-2019, per un totale di 30 milioni di euro e 150 interventi che interesseranno la rete viaria a partire dal prossimo mese di settembre, quando si avvieranno le prime 17 opere infrastrutturali grazie alle risorse statali ripartite con Decreto Ministeriale n 49/2018 e stanziate nella Legge di Bilancio 2018 che alla Provincia di Chieti ha destinato precisamente 1 milione 300 mila euro.